“Тактика Росії у війні – це терор. Якщо терор залишиться безкарним, він повториться в інших країнах світу”.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський звернувся до політиків Південної Кореї. Він розповів про тактику Росії у війні проти України і закликав діяти спільно, щоб покарати країну-агресора.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

“Незалежність – головне що у нас є і що Росія хоче у нас забрати. Україна стала першою мішенню. Далі РФ планує піти в інші країни Європи і Азії. Це її стратегія”, – сказав президент.

Він додав, що тактика Росії – це терор. І якщо він залишиться безкарним, терор повториться в інших країнах світу, адже різні тиранії зараз дивляться, чи спрацює ця російська тактика.

Зеленський назвав тактичні пункти Росії: це артилерія, ракетний терор, депортація українців на окуповані території і в РФ, економічний шок і пропаганда. Більшість з цих пунктів стосується не тільки України, а всього світу.

“Коли Україна звертається до партнерів по зброю для своєї оборони та заради посилення санкцій проти держави-терориста – це стосується не тільки нашого захисту”, – наголосив президент.

Він подякував Республіці Корея, “яка усвідомлює, що ситуація – саме така. Що діяти треба спільно”.

“І я вірю, що результативність спільних зусиль може бути такою, щоб іще через сто днів я міг звернутися до народу Кореї знову й подякувати за те, що агресор справді покараний, а всі інші потенційні агресори світу не мають жодної альтернативи нормальному мирному життю”, – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, у квітні під час онлайн-виступу Зеленський закликав Південну Корею допомогти Україні з озброєнням. Він сказав, що Україна для протистояння у війні з Росією потребує систем протиповітряної оборони, літаків, танків і іншої бронетехніки, артилерійських систем і боєприпасів.