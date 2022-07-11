Петро Порошенко побував на передовій на південному напрямку і передав захисникам військове спорядження. Про це повідомляє пресслужба «Європейської солідарності».

«Ви чуєте вибухи. Це працює наша арта, РСЗО. Відповідає за знищення українських міст, сіл, селищ. Проїхав по селу – не залишилося жодної цілої хати. Прямо в стінах стирчать залишки ракет. Російські дрони намагаються робити коригування вогню. Активно присутні засоби радіоелектронної боротьби», – зауважив Порошенко.

Він наголочив, що Збройні Сили України потребують нашої спільної підтримки – «щоб вони також мали дрони, щоб вони мали інформацію для артилерії. Щоб вони мали засоби радіоелектронної боротьби для того, щоб садити ворожі дрони. І для того, щоб вони мали ресурси і можливості для переходу у контрнаступ».

Експрезидент зазначив, що привіз літню уніформу, комунікаційне обладнання, включно із Старлінками, раціями, дизельні генератори тощо. Загалом у підрозділи на південному напрямку сьогодні передали допомоги на мільйон гривень.

«Ми обговорили, що треба озброїти наших військових дронами. Бо сьогодні це інша війна. Це не просто піхота із стрілецькою зброєю. У наших хлопців майже немає кульових поранень, снайперських поранень. Всі наші втрати – 90% від артилерії. Сьогодні нам треба знайти і привезти засоби радіоелектронної боротьби, в тому числі і проти російських БПЛА «Орлан», і дрони для кращої координації з артилерією, і контрбатарейні засоби. Все для того, щоб «боги війни» – артилерія, щоб новітні системи дронів в чіткій координації мали достатню кількість боєприпасів, достатню інформацію, куди стріляти, і знищували ворога», – пояснив Петро Порошенко.

Нагадаємо, ранішеФонд Порошенка спільно з волонтерами ГО «Справа Громад» купляють техніку для ЗСУ – це зокрема пікапи, вантажівки та військові бронемашини, а також БПЛА.