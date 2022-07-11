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Зеленський вніс до ВР законопроєкт про особливий статус поляків в Україні, – Анджей Дуда

Президент України анонсував внесення такого законопроєкту ще в травні.

Зеленський вніс до ВР законопроєкт про особливий статус поляків в Україні, – Анджей Дуда
Фото: Twitter Kancelaria Prezydenta

Сьогодні президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає надання особливого статусу громадянам Польщі в Україні.

Про це повідомила у Twitter Канцелярія президента Польщі.

"Президент Анджей Дуда: сьогодні президент Зеленський направив до Верховної Ради проєкт закону про надання полякам в Україні особливого статусу", – йдеться в повідомленні.

На сайтах Верховної Ради та Офісу президента відсутні згадки про відповідний президентський законопроєкт.

Нагадаємо, 11 липня в Польщі на державному рівні вшановують пам’ять жертв Волинської трагедії. Під час офіційних заходів Анджей Дуда заявив, що Польща “хоче правди” та облаштування місця вшанування пам’яті загиблих. Те ж саме пропонують облаштувати в Польщі щодо загиблих українців.

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