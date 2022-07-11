Зеленський вніс до ВР законопроєкт про особливий статус поляків в Україні, – Анджей Дуда

Президент України анонсував внесення такого законопроєкту ще в травні.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає надання особливого статусу громадянам Польщі в Україні.

Про це повідомила у Twitter Канцелярія президента Польщі.

"Президент Анджей Дуда: сьогодні президент Зеленський направив до Верховної Ради проєкт закону про надання полякам в Україні особливого статусу", – йдеться в повідомленні.

Prezydent @AndrzejDuda: Dzisiaj Prezydent @ZelenskyyUa skierował do Verkhovnej Rady projekt ustawy o nadaniu Polakom na Ukrainie specjalnego statusu. — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) July 11, 2022

На сайтах Верховної Ради та Офісу президента відсутні згадки про відповідний президентський законопроєкт.

Нагадаємо, 11 липня в Польщі на державному рівні вшановують пам’ять жертв Волинської трагедії. Під час офіційних заходів Анджей Дуда заявив, що Польща “хоче правди” та облаштування місця вшанування пам’яті загиблих. Те ж саме пропонують облаштувати в Польщі щодо загиблих українців.