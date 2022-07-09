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​Парламент виключив депутата-колаборанта Ковальова з податкового Комітету ВРУ

Це рішення підтримали 279 народних депутатів.

​Парламент виключив депутата-колаборанта Ковальова з податкового Комітету ВРУ
Олексій Ковальов
Фото: Олексій Ковальов у Facebook

Верховна Рада України на засіданні 9 липня проголосувала за постанову про внесення змін до постанови “Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання” (7535).

Про це повідомив LB.ua нардеп фракції “Голос” Ярослав Железняк.

Депутати виключили підозрюваного у державній зраді члена групи “Відновлення України”, що була створена з колишніх депутатів ОПЗЖ, екснардепа фракції “Слуга народу” Олексія Ковальова з Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики.

Фото: Ярослав Железняк

В тексті постанови запропоновано “відкликати Ковальова Олексія Івановича – народного депутата України, з посади члена Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, обраного за квотою пропорційного представництва депутатської фракції Політичної партії “Слуга народу”.

Фото: Ярослав Железняк

Нагадаємо, 6 липня Ковальову повідомили підозру в державній зраді. Підозра заочна, бо він все ще на окупованій території.

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