Нардепу Ковальову повідомили підозру в державній зраді

Народному депутату Олексію Ковальову оголосили підозру в державній зраді та пособництві державі-агресору.
Підозра оголошена на підставі зібраних доказів у пособництві окупантам на Херсонщині. Її підписала генпрокурорка Ірина Венедіктова, повідомили в пресслужбі ДБР.
"Працівники Державного бюро розслідувань у квітні 2022 року відкрили кримінальне провадження відносно народного депутата України, який після повномасштабного вторгнення російської федерації перебуває на тимчасово окупованій території Херсонської області та допомагає окупаційним військам", – йдеться в повідомленні.
Слідство встановило, що на початку липня Ковальов отримав посаду в незаконній адміністрації, створеній окупантами. Він став заступником голови "уряду Херсонської області".
"Також народний депутат 8 червня 2022 року на своїй сторінці в соціальній мережі розмістив публікацію про нібито інтеграцію до країни-агресора частини України з метою здійснення впливу на громадськість та маніпуляцію свідомості. Йому загрожує покарання до 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна", – додали в ДБР.
Ковальов був обраний від "Слуги народу", але його виключили після того, як його співпраця з ворогом стала очевидною. У червні в Херсоні вибухнуло авто Ковальова, але він вижив.