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Буданов підтвердив, що на Херсонщині підірвалося авто нардепа-колаборанта Ковальова

"В якому стані перебуває цей колаборант і зрадник, ми з'ясовуємо".

Буданов підтвердив, що на Херсонщині підірвалося авто нардепа-колаборанта Ковальова
Олексій Ковальов
Фото: Депутат, Цензор.нет

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов підтвердив інцидент з автомобілем нардепа від "Слуги Народу" Олексія Ковальова на Херсонщині.

В ефірі загальнонаціонального телемарафону Буданов заявив, що "було скоєно певну дію".

"Автомобіль точно підірваний. В якому стані перебуває цей колаборант і зрадник, ми з'ясовуємо", – додав керівник ГУР.

Раніше в соцмережах Євген Шевченко, відомий як "позаштатний агент НАБУ", оприлюднив відео з пошкодженим авто Ковальова.

"За попередньою інформацією у місті Гола Пристань знищено нардепа-зрадника Ковальова, який залишився у Херсоні і розповідав, що "россия тут навсегда". Чекаємо на офіційне підтвердження", - написав Шевченко у своєму Facebook.

Нагадаємо, 28 квітня партія "Слуга народу" призупинила членство Ковальова у своїй парламентській фракції і просила правоохоронців розслідувати, чи став він на бік російських окупантів у Херсонській області. 

За ініціативи Державного бюро розслідувань було порушено кримінальне провадження щодо народного депутата за колабораційну діяльність.

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