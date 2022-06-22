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На підтримку українських переселенців Чехія витратила майже 300 млн євро

Більше половини цієї суми припало на державну соціальну допомогу.

На підтримку українських переселенців Чехія витратила майже 300 млн євро
Фото: tsn.ua

З 24 лютого 202 року Чеська Республіка витратила суму, еквівалентну більш ніж 291 илн євро, на біженців з України. 

Про це повідомила “Європейська правда” із посиланням на Spiegel. 

За даними Мінфіну Чехії, на державну соціальну допомогу припало близько 162 млн євро.

Як інформує МВС Чехії, понад 380 тис. українців отримали дозвіл на проживання в Чехії з 24 лютого.

“Біженці з України мають право на допомогу у розмірі до 5 000 крон (200 євро), яка може виплачуватись повторно з місячними інтервалами на запит”, - йдеться у повідомленні.

Водночас, понад 70 тис. українців уже знайшли роботу. Відповідно, Чехія отримує податки та відрахування на соцстрахування.

За даними Євростату, у Чехії рівень безробіття у квітні складав 2,4%. З урахуванням сезонних коливань це був найнижчий рівень безробіття в ЄС.

Раніше повідомлялось, що 16 червня влада Праги закриває центр у районі Височани, який приймав біженців з України.

Нагадаємо, у Празі відбулася заміна навігаційних таблиць на нещодавно перейменованій вулиці Українських Героїв, де розташовані консульство та посольство Росії у Чеській Республіці.

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