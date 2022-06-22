У Євпаторії росіяни знищують санаторні заклади, - АРК

Замість них планують будувати "елітне житло для нових кримчан".

У Євпаторії (тимчасово окупований Крим) росіяни продовжують знищувати санаторні заклади.

Про це повідомляють в Асоціації реінтеграції Криму.

Так, окупаційна адміністрація оголосила про спорудження в Євпаторії так званого "реабілітаційного центру". Для цього загарбники вже знесли залишки місцевої грязелікарні.

На черзі - "освоєння" майже усіх колишніх дитячих євпаторійських санаторіїв і відповідних ділянок біля моря. Замість них планують будувати "елітне житло для нових кримчан".

Нагадаємо, у лютому цього року в Євпаторії окупанти почали роботи зі знищення Мойнакського парку. Тоді з'явилася інформація про забудову зеленої зони біля озера Мойнаки на користь низки російських бенефіціарів, включно з головою Російської Ради Федерації Валентину Матвієнко.