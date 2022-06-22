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​У Києві попрощалися з командиром батальйону "Карпатська Січ" Олегом Куциним

Він загину під Ізюмом у боях з окупантами.

​У Києві попрощалися з командиром батальйону "Карпатська Січ" Олегом Куциним
Фото: Макс Требухов

Сьогодні на Майдані Незалежності відбулася церемонія прощання з командиром батальйону "Карпатська Січ" Олегом Куциним, який загинув у боях з російськими окупантами.

Фото: Facebook | Олег Куцин

Про це повідомив кореспондент LB.ua.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

"Карпатська Січ" була створена у 2014 році. 2015-го підрозділ увійшов до складу 93-ї механізованої бригади ЗСУ. За час участі у військових діях на сході України чота стала ротою, брала участь у боях у районі Донецького аеропорту: бої за Піски, шахту "Бутовка", Водяне, Опитне.

Із 24 лютого 2022 "ОДЧ Карпатська Січ" обороняла Київ, тримала позиції в Ірпіні, Романівці та на Броварському напрямку. Нині підрозділ знаходиться на Ізюмському напрямку.

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