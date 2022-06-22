Оборона Києва та області постійно вдосконалюється, - Павлюк

Наразі реальнішою загрозою для нашої столиці є завдання ракетних ударів по критичних об’єктах державного управління, військової та цивільної інфраструктури.

У разі загострення обстановки навколо Києва будуть негайно відновлені вибухові інженерні загородження на оборонних рубежах.

Про це в інтерв’ю "Укрінформу" повідомив командувач угруповання сил і засобів оборони міста Києва Олександр Павлюк.

Він зауважив, що на сьогодоні безпека Києва, Київщини, всієї України забезпечується уздовж лінії зіткнення на Харківщині, Луганщині, Донеччині, Херсонщині.

"Для ворога Київ лишається і лишатиметься головною метою його загарбницьких мрій. Він ніколи не відмовиться від цього. Про це нам слід постійно пам’ятати і не виключати ймовірність спроб формування нових ударних угруповань на Київському та Чернігівському напрямках за рахунок заходів “тотальної мобілізації” резервістів, залучення запасів техніки та озброєння радянських часів, яких ще є вдосталь на базах зберігання", - сказав Павлюк.

Він також зазначив, що, незважаючи на великі втрати російської армії у живій силі, озброєнні та військовій техніці, агресор все ще має значний людський та технічний ресурс.

Павлюк наголосив, що в разі успіху противника у Східній операційній зоні, значна частина його сил та засобів може бути переміщена звідти на Київський напрямок та задіяна у формуванні нового ударного угруповання. Отже, небезпека повторного наступу на Київ лишається.

"Наразі реальнішою загрозою для нашої столиці є завдання супротивником ракетних ударів по критичних об’єктах державного управління, військової та цивільної інфраструктури. Маємо цьому багато прикладів. Проте довкола Києва створено достатньо ефективну та ешелоновану систему ППО, яка в цілому здатна захистити місто від засобів повітряного нападу та постійно вдосконалюється. Однак імовірність прориву зони ППО у разі масованого ракетного удару все ж таки існує. Тому закликаю всіх киян та гостей столиці не втрачати пильність та вчасно реагувати на сигнали повітряної тривоги", - додав Павлюк.

Нагадаємо, голова Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов заборонив у столиці використання піротехнічних виробів та гучну музику. Він видав окреме доручення про дотримання режиму тиші, зокрема заборону видовищ із використанням піротехнічних виробів на території столиці, а також гучного співу, трансляції розважальної музики з використанням звуковідтворювальної апаратури. Заборонено користуватися іншими гучномовними установками.