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​Дозвіл Білорусі для українців відвідувати заповідники на своїй території – провокація, – Прикордонна служба

Державна прикордонна служба назвала провокацією дозвіл Білорусі для громадян України відвідувати ліси заповідника біля Рівненської області.

​Дозвіл Білорусі для українців відвідувати заповідники на своїй території – провокація, – Прикордонна служба
Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко
Фото: Анна Стешенко

В цілому ситуація на кордоні з Білоруссю залишається без змін. Підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з посилення кордону з Україною. Це приблизно 7 батальйонів та окремі підрозділи МВС.

Про це на брифінгу повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає кореспондент LB.

“Підрозділи Державної прикордонної служби продовжують захищати країну у складі секторі оборони та забезпечують безпеку на тих напрямках, де ситуація залишається напруженою… Щодо кордону з Білоруссю, то суттєвих змін в обстановці не відзначається. Підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з посилення кордону з Україною. Це приблизно 7 батальйонів та окремі підрозділи МВС. У прикордонних районах суміжної країни здійснюються заходи з інженерного облаштування. Фіксуються засоби радіоелектронної боротьби”, – заявив він.

Демченко нагадав, що днями прикордонний комітет Білорусі дозволив громадянам України з окремих районів Рівненської області відвідувати ліси в заповіднику “Ольманські болота”.

“Таке рішення прийнято в односторонньому порядку і це фактично провокація. Бо домовленостей щодо дозволу на збирання там дикоросів чи інформування по лінії прикордонного представницького апарату не проводилися. Білорусь підтримує агресію проти нашої країни. Тому безпека наших громадян на території суміжної країни залишається під великим питанням. Тому я прошу жителів прикордоння свідомо та виважено ставитися до цього. Тимчасові пропуски кордону на цій ділянці не працюватимуть. Та пропуски наших громадян у напрямку Білорусі не здійснюватимуться”, – сказав він.

 

Нагадаємо, на Волинському та Поліському напрямках з 22 червня по 1 липня в Гомельській області, поблизу державного кордону з Україною, триватиме мобілізаційне навчання збройних сил республіки Білорусь.

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