Буданов: операція проти окупантів на острові Зміїний триватиме до його повного звільнення

Операція проти російських військ на острові Зміїний триватиме до його повного звільнення.
Про це очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов заявив в ефірі національного телемарафону.
На Зміїному росіяни розмістили підрозділи ППО та реактивні артилерійські установки.Також там лишається катерна група і спецпризначенці.
“Операція триває. Завдається вогневе ураження по цих об'єктах. Операція триватиме до повного звільнення острова Зміїний”, – зазначив він.
Нагадаємо, цього тижня по острову Зміїний ЗСУ завдали удару із застосуванням різних сил та способів ураження. Зокрема, знищено два комплекси "Панцирь-С". Ворог зазнав значних втрат і в особовому складі.
Острів Зміїний був захоплений ворогом на початку повномасштабного вторгнення.