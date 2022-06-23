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ЗСУ поцілили у ще один зенітний комплекс окупантів на острові Зміїний

Триває військова операція з ураження сил противника на острові. 

ЗСУ поцілили у ще один зенітний комплекс окупантів на острові Зміїний
Фото: Анна Андрієвська

Збройні сили України поцілили у ще один зенітний ракетно-гарматний комплекс окупантів на острові Зміїний.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“Триває військова операція з ураження сил та засобів противника на острові Зміїному. Зафіксовано влучання у ще один зенітний ракетно-гарматний комплекс “Панцир-С1””, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, унаслідок обстрілу острова Зміїний ЗСУ 21 червня зафіксовано потрапляння в зенітно-ракетний комплекс та радіолокаційну станцію окупантів.

Острів Зміїний у Чорному морі вже понад два місяці перебуває під тимчасовою російською окупацією, починаючи з атаки РФ у перші дні повномасштабної війни.

Окупанти встановили на острові нові комплекси протиповітряної оборони. За даними супутників, нові ворожі системи з'явилися на Зміїному 9 червня.

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