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Унаслідок обстрілу окупантами Миколаєва загинула одна людина, двох поранено

По обласному центру РФ пустила сім ракет.

Унаслідок обстрілу окупантами Миколаєва загинула одна людина, двох поранено
Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області

У середу, 22 червня ворог здійснив три ракетних удари по південним регіонам України, є одна жертва.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“Масований ракетний удар з 7 ракет типу "Онікс" стався по Миколаєву. Вражено виробничу та соціальну інфраструктуру міста”, – йдеться у повідомленні. 

Унаслідок влучань в кількох районах обласного центру виникли пожежі. Горіла суха трава та ємності із соняшниковою олією. 

“Масштабну пожежу на площі понад 300 кв. м ліквідовано. За уточненими даними загинула одна та поранено дві цивільні особи”, – йдеться у повідомленні.

Окупанти двічі атакували Одеську область – обидві ракети знищено над морем підрозділами протиповітряної оборони.

Нагадаємо, пожежу на промисловому підприємстві в Миколаєві сьогодні гасили 83 рятувальники.

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