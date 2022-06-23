Унаслідок обстрілу окупантами Миколаєва загинула одна людина, двох поранено

По обласному центру РФ пустила сім ракет.

У середу, 22 червня ворог здійснив три ракетних удари по південним регіонам України, є одна жертва.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“Масований ракетний удар з 7 ракет типу "Онікс" стався по Миколаєву. Вражено виробничу та соціальну інфраструктуру міста”, – йдеться у повідомленні.

Унаслідок влучань в кількох районах обласного центру виникли пожежі. Горіла суха трава та ємності із соняшниковою олією.

“Масштабну пожежу на площі понад 300 кв. м ліквідовано. За уточненими даними загинула одна та поранено дві цивільні особи”, – йдеться у повідомленні.

Окупанти двічі атакували Одеську область – обидві ракети знищено над морем підрозділами протиповітряної оборони.

Нагадаємо, пожежу на промисловому підприємстві в Миколаєві сьогодні гасили 83 рятувальники.