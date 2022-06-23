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Темпи російської армії в Україні можуть сповільнитися найближчими місяцями, – Джонсон з посиланням на розвідку

“Оскільки українці мають можливість почати контрнаступ, це потрібно підтримати". 

Темпи російської армії в Україні можуть сповільнитися найближчими місяцями, – Джонсон з посиланням на розвідку
Фото: ОПУ

Темпи російської армії в Україні можуть сповільнитися в найближчі кілька місяців, оскільки РФ вичерпує свої ресурси.

Про це заявив британський прем'єр-міністр Борис Джонсон журналістам з посиланням на дані розвідки, пише Reuters.

Джонсон зазначив, що сили президента Володимира Путіна просуваються вперед у східному регіоні Донбасу, завдаючи руйнувань, однак це відбувається ціною життя солдатів та втрати техніки.

“Проте наша військова розвідувальна служба вважає, що найближчими кількома місяцями Росія може дійти точки, в якій більше не буде руху вперед, тому що вона вичерпала свої ресурси”, – сказав британський прем’єр.

Джонсон додав, що Захід повинен допомогти українцям змінити динаміку. “Я буду аргументувати це на саміті “Великої сімки” (у Німеччині на вихідних)”, – сказав він.

“Оскільки українці мають можливість почати контрнаступ, це потрібно підтримати. Технікою, яку вони від нас вимагають”, – підкреслив очільник британського уряду.

Нагадаємо, раніше Джонсон пообіцяв, що Великобританія продовжить непохитну підтримку українців. Він заявив, що його країна буде забезпечувати "нову політичну, військову та фінансову допомогу від міжнародної спільноти". 

Минулого тижня британський премʼєр вдруге за час повномасштабного вторгнення Росії побував в Україні. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським в Києві та запевнив, що Велика Британія надаватиме озброєння Україні та навчатиме її військових. 

Британія надає українським захисникам РСЗВ із дальністю близько 80 кілометрів. Саме далекобійної зброї потребують оборонці для того, щоб деокуповувати захоплені росіянами території. 

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