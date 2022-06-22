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83 рятувальники гасили пожежу на промисловому підприємстві в Миколаєві (оновлення)

Також на місці працювали 24 одиниці техніки.

83 рятувальники гасили пожежу на промисловому підприємстві в Миколаєві (оновлення)
Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області

У Миколаєві триває ліквідація пожежі на промисловому підприємстві, яке потрапило під ворожий обстріл.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.

"Окупанти "демілітаризували" резервуар із соняшниковою олією, який дуже загрожував національній безпеці росії. Станом на 17:00 по підвищеному номеру виклику працюють 74 вогнеборці, 21 одиниця основної та спеціальної техніки Головного управління ДСНС України у Миколаївській області", - розповіли рятувальники.

Площа пожежі складає близько 300 кв. м.

Оновлення 22.04. За інформацією ДСНС Миколаївщини, о 19:40 пожежу двох резервуарів з олією було локалізовано та о 21:08 ліквідовано на площі 300 кв.м. 

Загалом до гасіння залучили 24 одиниці техніки ДСНС, пожежний потяг станції "Миколаїв" Одеського загону воєнізованої охорони та 83 вогнеборців.

Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області

Нагадаємо, зранку, 22 червня, у Миколаєві ракетними ударами було уражено промисловий об'єкт, пошкоджено будівлі підприємств. Також РФ завдала удару по житлових кварталах, використовуючи заборонені касетні боєприпаси. 

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