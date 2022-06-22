Викрадених енергодарців та працівників Запорізької АЕС катують струмом, - Орлов

Російські окупанти знущаються над полоненими жителями Енергодара та працівниками Запорізької АЕС.

Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов на зустрічі керівництва Енергоатому з очільниками міст-супутників АЕС.

Стихійні масові викрадення працівників атомної електростанції та жителів - одна з найголовніших проблем Енергодара.

"Людей масово викрадають, місце перебування частини з них – невідоме. Решта перебувають у дуже важких умовах: їх катують струмом та знущаються як фізично, так і морально", - – розповів Орлов.

Він наголосив, що терміново необхідно на найвищому рівні вирішити питання обміну цивільних полонених, яких викрали окупанти.

Нагадаємо, раніше в Енергоатомі повідомили, що окупанти посилюють тиск на працівників Запорізької АЕС - вимагають погоджувати дії персоналу станції зі своїми командирами.

За один тиждень окупації рашисти затримали та вивезли в невідомому напрямку орієнтовно 20 енергодарців.