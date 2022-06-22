​У кожній громаді Київщини утворили штаб із підготовки до опалювального сезону

Вже розробили та затвердили графіки виконання робіт.

У всіх громадах Київської області утворили територіальні штаби, які контролюють проведення підготовки до осінньо-зимового періоду.

Про це повідомив заступник голови Київської ОВА Микола Бойко.

За його словами, штаби вже розробили й затвердили графіки виконання робіт.

В обласній адміністрації зазначили, що цьогоріч крім гідравлічних випробувань труб, перевірки готовності котелень та стану об’єктів водопостачання та водовідведення, треба провести аналіз стану об’єктів комунальної інфраструктури, які пошкоджені внаслідок російської військової агресії.

"Аби провести опалювальний сезон безперебійно, вже зараз маємо знайти вирішення всіх питань щодо функціонування об’єктів критичної інфраструктури. Раніше провели виїзну нараду в Гостомелі, Бучі та Бородянці. Цього тижня з робочим візитом відвідали Білу Церкву", - розповів Бойко.

Нагадаємо, за інформацією очільника Мінрегіону Олексія Чернишова, опалювальний сезон в Україні почнеться вчасно, а тарифи на тепло змінюватися не будуть.