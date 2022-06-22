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Білоруські військові в прикордонні з Україною встановили деревʼяні муляжі танків, – Мотузяник

На території Республіки Білорусь лишаються і російські військові. 

Білоруські військові в прикордонні з Україною встановили деревʼяні муляжі танків, – Мотузяник
Фото: uacrisis.org

Основною метою Росії на цьому етапі війни залишається вихід на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей, утримання стійкості сухопутного коридору з Кримом і блокування морських комунікацій в Чорному морі.

Окупанти наразі переважають захисників у озброєнні і намагаються перемогти кількістю, повідомив речник міністерства оборони Олександр Мотузяник на брифінгу. Дані наведено станом на 9 ранку.

За окремими напрямками на один постріл української артилерії припадає шість пострілів противника. Ефективність російської піхоти лишається низькою.

Найгарячішою точкою фронту лишається Сєвєродонецька. У Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській та Одеській областях ворог здійснив 15 літаковильотів для ракетних ударів, зокрема й Х-31.

Агресор також вдарив з території АР Крим по Одеський області береговими ракетними комплексами.

За напрямками:

На Донецькому напрямку ЗСУ перешкоджають спробам ворога встановити повний контроль над Сєвєродонецькому. Ворог веде наступ і намаається блокувати сили оборони в районі Борівського і Воронового і логістику з Бахмутського напрямку.

На Бахмутському напрямку ворог зосередився на оточенні захисників у районі Золотого. ЗСУ відбили штурм і зупинили наступ в районі Молодіжного.

На Авдіївському, Курахівському, Запорізькому напрямку активних бойових дій не було. Російськи окупанти стріляють з танків і ствольної та реактивної артилерії.

На Харківському окупанти утримують зайняті рубежі, щоб не допустити просування оборонців. Обстрілювали наші позиці в районі Харкова, Старого Салтова, Рубіжного і Чепіля. 

Окупанти зосередились на створенні умов для відновлення наступу Ізюм – Словʼянськ. Стріляли в напрямку Богородичного, Краснопілля і Адамівки. 

Південнобузький напрямок: окупанти намагаються завадити контрнаступу в Херсонській і Миколаївській областях. Для цього збираються удосконалити свої інженерні позиції. 

На Миколаївському напрямку ворог завдав ударів з гвинтокрилів. В районі Очакова залучив безпілотник оперативно-тактичного рівня.

Волинський і Поліський напрямки – серйозних змін немає. Основні зусилля білоруських військових – на розвідці і охороні державного кордону, до чого почали залучати і строковиків. Білоруські війська розміщують в прикордонних районах деревʼяні муляжі танків для створення видимості присутності. На білоруській території лишаються і російські підрозділи та комплекси "Іскандер". 

"Загроза завдання з території Республіки Білорусь ракетних ударів по території України наразі, на жаль, все ще зберігається", – повідомив Мотузяник.

На Сіверському напрямку росіяни утримують до трьох БТГ в Брянській і Курській областях і десантників. Вели мінометний вогонь по Сумській і Чернігівській областях.

Чорноморська і Азовська зони – ворожі кораблі продовжують ізолювати район бойових дій і блокують судноплавство. В готовності до застосування – шість кораблів з ракетами типу "Калібр". Сумарний можливий залп – до 44 ракет. 

Нагадаємо, 21 червня українські військові знищили ще 130 російських військових, один гелікоптер і вісім бойових машин. Загальні втрати окупантів – 43 230 осіб. 

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