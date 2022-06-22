З початку війни ЗСУ ліквідували вже 34 230 окупантів

21 червня українські військові знищили ще 130 російських військових, один гелікоптер і вісім бойових машин.
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.06 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 34 230 (+130) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1 496 (+0) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3614 (+8) од,
- артилерійських систем – 752 (+0) од,
- РСЗВ – 239 (+0) од,
- засобів ППО – 99 (+1) од,
- літаків – 216 (+0) од,
- гелікоптерів – 182 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 614 (+3),
- крилатих ракет – 137 (+0),
- кораблів – 14 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 543 (+6) од,
- спеціальної техніки – 60 (+1).
Нагадаємо, ЗСУ відбили штурм окупантів у напрямку Вугледарської ГЕС. Також українські військові зупинили наступ у напрямку Молодіжне – Катеринівка. Ворог відійшов.