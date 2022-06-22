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Унаслідок обстрілу пляжу на Донеччині одна людина загинула, одинадцять – поранено, – ОВА

Окупанти використали касетні снаряди.

Унаслідок обстрілу пляжу на Донеччині одна людина загинула, одинадцять – поранено, – ОВА
Фото: Павло Кириленко у Telegram

Учора російські військові обстріляли місто Часів Яр Бахмунського району Донецької області. Унаслідок обстрілів було поранено шестеро дітей.

Про це повідомляє в Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, росіяни завдали удару по пляжу на озері Золота Рибка, що в межах міста. За попередньою інформацією, використали касетні снаряди.

Унаслідок обстрілу загинула людина, одинадцять осіб дістали поранення.

“Це ще один воєнний злочин росіян на нашій землі. Все ретельно документуємо. За все доведеться відповідати”, – зазначив Кириленко.

Фото: тг канал Павло Кириленко/Донецька ОДА

Фото: тг канал Павло Кириленко/Донецька ОДА

Фото: тг канал Павло Кириленко/Донецька ОДА

Фото: тг канал Павло Кириленко/Донецька ОДА

Фото: тг канал Павло Кириленко/Донецька ОДА

Нагадаємо, на Донеччині противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках для виходу на адміністративні кордони Луганської області.

Ворог намагається встановити повний контроль над містом Сєвєродонецьк, блокувати підрозділи Сил оборони в районах населених пунктів Борівське та Воронове, бойові дії тривають. Для посилення, на Бахмутському напрямку противник перегрупував війська.

Українські воїни в напрямку Миронівка – Семигір’я відбили штурм у напрямку Вуглегірської ТЕС. Також зупинили наступ у напрямку Молодіжне – Катеринівка. Ворог відійшов.

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