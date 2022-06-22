Допомога США у 7,5 млрд доларів не покриє витрати України, пов’язані з вторгненням РФ, – Саманта Павер

Адміністрація США запланувала 7,5 млрд доларів допомоги для України. Цієї суми не вистачить, щоб ефективно покрити витрати, пов’язані із російським вторгненням в Україну.

Про це заявила в ефірі ток-шоу The Way Forward глава Агентства США з міжнародного розвитку Саманта Павер.

Вона зазначила, що за підрахунками USAID, український уряд зараз витрачає 5-6 млрд доларів щомісяця на те, щоб утримати країну під російським ударом.

Американська адміністрація готується виділити на допомогу Україні 7,5 млрд доларів. Цієї суми не вистачить і надалі буде потрібна ще більша пряма бюджетна підтримка.

За словами Саманти Павер, президент РФ Володимир Путін перетворює продовольство і глобальний голод на зброю, і використовує це у війні проти України. Паралельно Росія поширює в різних країнах дезінформацію, звинувачуючи Україну в усіх її проблемах.

Нагадаємо, секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що ленд-ліз від США, який має спростити надання військової допомоги Україні на тлі загрози російського вторгнення, розпочне діяти в липні-вересні.