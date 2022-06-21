Звинувачення РФ на адресу Вільнюса через обмеження транзиту – частина війни проти Заходу, – голова МЗС Литви

“Росії слід спочатку звернутися до Європейської комісії за роз'ясненнями щодо санкцій”.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив про те, що звинувачення Росії на адресу Вільнюса щодо обмеження транзиту товарів до Калінінграду є частиною її війни із Заходом.

Про це повідомляє сайт Литовського національного радіо та телебачення.

"Наратив Росії – це просто частина її війни проти Заходу: вибрати мету, спробувати мобілізувати своє суспільство", – заявив сьогодні в Сеймі глава литовської дипломатії.

Росія в понеділок зажадала від Литви зняти заборону транзиту деяких товарів залізницею до Калінінградської області.

Зі свого боку Вільнюс відповів, що не вводив односторонніх обмежень, і наголосив, що обмеження передбачені санкціями Євросоюзу. Таку позицію також висловив у понеділок увечері голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Литва також вказує, що сухопутний транзит між Калінінградом і Росією не припинено, триває перевезення як пасажирів, так і вантажів, що не потрапили під санкції.

За даними литовської митниці, четвертий пакет санкцій ЄС, ухвалений 15 березня, запровадив обмеження на російську сталь та інші вироби з чорних металів.

Росія погрожує "відповідними заходами" через зупинку транзиту. Однак Ландсбергіс стверджує, що Росії треба спочатку звернутися до Європейської комісії за роз'ясненнями щодо санкцій.

"А якщо роз'яснення не влаштовують, то йдіть до Європейського суду, який роз'яснює усі юридичні документи", – сказав він.

Міністр заявив, що не береться спекулювати, яких заходів у відповідь Кремль може вжити щодо Литви.

“Для нас дуже важливо сказати, що ми є стороною, яка керується верховенством права в цій суперечці, наші рішення випливають із права та його тлумачення”, – сказав Ландсбергіс.

Нагадаємо, російське МЗС висловило сьогодні "рішучий протест" главі представництва ЄС у Росії Маркусу Едереру через поширення обмежень на вантажний транзит між Калінінградською областю та іншою територією РФ і вимагає негайного їхнього скасування.