Зеленський запропонував включити Україну до проєкту Тримор’я

Володимир Зеленський взяв участь онлайн у саміті Ініціативи трьох морів та висунув низку пропозицій по співпраці з країнами ініціативи.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на виступ Президента України на відкритті саміту Тримор’я.

"Україна має бути учасницею Ініціативи трьох морів. Це неправильно, що наша держава залишилася за межами цієї ініціативи. Ми маємо знайти формат, в якому могли б реалізувати приєднання. Достатньо лише одного погляду на географічну мапу нашого регіону, щоб зрозуміти, що тільки з Україною всі інші країни можуть реалізувати свій потенціал: економічний, інфраструктурний, потенціал соціальних зв'язків між нашими країнами, людьми та історичні основи життя в нашому регіоні", - сказав Президент.

Крім того, Зеленський висунув кілька пропозицій.

Зокрема, він запропонував логістичну співпрацю в межах Тримор’я.

"Кожна сфера, якою ми можемо займатися разом, в рамках цієї ініціативи – насправді про безпеку, і передусім це логістика", – сказав Зеленський.

За його словами, на сьогодні зв'язок зі світом Україні забезпечують саме держави Тримор'я. Серед ключових питань: постачання зброї, постачання пального, збереження життєво важливих транспортних потоків, зелені коридори для експорту українського продовольства, міграція людей.

"Так само Тримор’ю судилося стати ефективним тилом для будь-якої країни нашого регіону, якщо і їй також, не дай боже, загрожуватиме Росія. Коли приходить ворог, усе має значення: дороги, залізниця, порти, енергосистема, швидкість на кордонах, навіть звичка працювати разом. Ось чому наш обов'язок поглиблювати зв’язки на цьому просторі. Саме ці зв'язки – це наша безпека", – додав Президент.

Окрім того, за його словами, Україна, маючи розгалужену мережу постачання газу, потужні газові сховища в регіоні, у співпраці з сусідами, використовуючи потужність інтерконекторів Польща-Словачина, Польща-Україна, а також наявні в регіоні СПГ-термінали, може задовільнити потреби усіх країн Тримор’я.

Також, зазначив Зеленський, після приєднання енергосистеми України до енергосистем ЄС, український експорт електрики може допомогти країнам Ініціативи трьох морів стати повністю незалежними від російського енергетичного тиску.

Ще одна пропозиція – приєднання України до автотранспортного маршруту Via Carpatia, де Україна могла б відігравати роль одного з логістичних центрів. Окрім цього, за словами Президента, Україна готова інтегруватися в європейську залізничну мережу, зокрема через залізничну лінію Варшава-Київ та вихід до залізничного коридору Rail Baltica. Також Україна і надалі працюватиме над розширенням пунктів пропуску на кордоні нашої держави.

Ще одним напрямком співпраці Зеленський запропонував підтримку з боку України інфраструктурних проєктів у сфері діджиталізації та посилення регіональних цифрових зв’язків.

На останок Президент закликав до співпраці у проєкті відбудови України.

"Це буде найбільший економічний проєкт нашого покоління", – резюмував Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський провів розмову із Дудою.

Раніше Трамп підтримав ідею Тримор'я, а саміт Ініціативи трьох морів продемонстрував продовження конфлікту з Берліном.

Також, на думку Маркіяна Лубківського, Ініціатива "Трьох морів" покликана створити пояс безпеки на підступах до Росії.