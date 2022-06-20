Єрмак: головний запобіжник проведення "референдумів" на окупованих територіях - деокупація

Влада підтримуватиме громадян на окупованих територіях, допоки вони не будуть звільнені. Так можливе проведення окупантами так званого референдуму в Херсонській та Запорізькій області та на Донбасі щодо приєднання до Росії прокоментував голова Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю LB.ua.

“Головний запобіжник – деокупація цих територій. Безумовно, поки вони будуть в окупації, найважливіше, що може робити держава – підтримувати наших людей. Щоб не повторювати помилки минулого, коли люди на Донбасі не відчували цієї підтримки. З самого початку, коли Володимир Зеленський став Президентом, це була його лінія, вона, безумовно, і зараз продовжується. Наші громадяни повинні кожного дня відчувати, що держава про них пам’ятає, навіть якщо сьогодні вони перебувають – з тих чи інших причин – на окупованих територіях”, - зазначив Єрмак.

За його словами, ця підтримка проявляється й у виплаті зарплат, пенсій, надання різноманітної допомоги.

“Про деяку (допомогу, - ред.) можна говорити, про деяку я б не хотів говорити, щоб не давати ворогам можливість використати це проти нас. І, безумовно, залучення всіх міжнародних інструментів для того, щоб ці так звані референдуми, про які з’являється інформація, ніхто ніколи не визнавав. Але ще раз повторюсь: головна наша ціль – це деокупація цих територій”, - заявив очільник Офісу президента.

За його словами, керівники окупованих територій, попри те, що були змушені залишити ці території, відстежують усі події і знають, скільки людей залишається там і скільки хочуть виїхати.

“Хотів би сказати, що реформа децентралізації, і це зазначають міжнародні партнери, принесла в цьому сенсі дуже багато позитивних моментів. В багатьох містах, не в усіх, але в багатьох, ми побачили дуже сильних керівників. Деякі настільки сміливо боролись і лишались зі своїми людьми до кінця, що потрапили в полон – ми їх звідти звільняли.

Сьогодні вони продовжують працювати. Вони знають і кількість людей, які залишилися на окупованих територіях, і кількість тих, хто хоче виїхати”, - зазначив керівник ОП. Також над цим, за його словами, працюють правоохоронні органи й Служба безпеки, військові.

Нагадаємо, за даними Reuters, російські загарбники планують провести псевдореферендум на тимчасово окупованій території Херсонщини у 2023 році.