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Ворог зазнає величезних втрат у боях на сході України, – СБУ

Проте зберігає значну кількісну перевагу над ЗСУ.

Ворог зазнає величезних втрат у боях на сході України, – СБУ
Фото: СБУ

Окупанти зазнають величезних втрат у боях на сході України, попри чисельну перевагу на східній ділянці фронту щонайменше у 20 разів.

Про це повідомляє СБУ на офіційному Telegram-каналі, публікуючи розповідь полоненого із Луганська, мобілізованого на війну з лав «народної міліції ЛНР».

Полонений згадує Рубіжне, де в боях за одну вулицю, яку окупанти не могли взяти майже місяць, полягло 70% від його роти.

«Улицу ленина (зараз Володимирська – прим.) мы проходили в общей сумме недели 3, может 4», – зізнається полонений. Просувалися з такими боями і втратами, що «за это время были большие разрушения, большие потери… от роты процентов 70».

Втрати росіяни поповнювали мобілізованими новобранцями. З Рубіжного «підкріплену» таким чином бригаду відправили на Сєвєродонецьк, де ЗСУ зустріли окупантіві шквальним вогнем. Це спонукало загарбників здатися, щоб зберегти життя.

«Наразі цей та інші полонені з незаконних збройних формувань надають свідчення слідчим СБУ», – додають у спецслужбі.

Раніше СБУ оприлюднила допит полоненого з ОРДЛО, який став до лав «народної міліції ЛНР», щоб не сісти за крадіжку.

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