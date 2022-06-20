ФСБ заарештовує місцевих колаборантів на Херсонщині, – радник голови ОВА Хлань

Багато з них займаються грабунком.

Місцеві колаборанти, на яких надіялись росіяни, почали зраджувати самих окупантів.

Про це повідомив радник голови Херсонської військової адміністрації Сергій Хлань в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Звісно, це можна було передбачити, коли набирали в гауляйтери – наркоманів, бандитів з 90-х, божевільних і безробітних", – говорить Хлань.

"Виявилось, що багато з них просто займаються грабунком, перерозподілом бізнесу на місцях, торгують гуманітаркою. Це вони ж і доносили в Росію, що ми чекаємо "спасителей". А тепер їх арештовує ФСБ", – підсумовує радник голови Херсонської ОВА.

Нагадаємо, жителів Херсонщини закликають виїхати з області, щоб полегшити роботу ЗСУ під час звільнення тимчасово окупованих територій.

Раніше жителі Херсона проігнорували "святкування дня Росії".