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ФСБ заарештовує місцевих колаборантів на Херсонщині, – радник голови ОВА Хлань

Багато з них займаються грабунком.

ФСБ заарештовує місцевих колаборантів на Херсонщині, – радник голови ОВА Хлань
Херсонська область
Фото: Telegram Людмили Денісової

Місцеві колаборанти, на яких надіялись росіяни, почали зраджувати самих окупантів.

Про це повідомив радник голови Херсонської військової адміністрації Сергій Хлань в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Звісно, це можна було передбачити, коли набирали в гауляйтери – наркоманів, бандитів з 90-х, божевільних і безробітних", – говорить Хлань.

"Виявилось, що багато з них просто займаються грабунком, перерозподілом бізнесу на місцях, торгують гуманітаркою. Це вони ж і доносили в Росію, що ми чекаємо "спасителей". А тепер їх арештовує ФСБ", – підсумовує радник голови Херсонської ОВА.

Нагадаємо, жителів Херсонщини закликають виїхати з області, щоб полегшити роботу ЗСУ під час звільнення тимчасово окупованих територій.

Раніше жителі Херсона проігнорували "святкування дня Росії".

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