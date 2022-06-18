Жителів Херсонщини закликають виїхати з області

Залишити область слід хоча б через Крим.

Жителі Херсонщини мають виїхати з області, щоб полегшити роботу ЗСУ при звільненні тимчасово окупованих територій.

Про це повідомляє “Укрінформ” із посиланням на голову Херсонської облради Олександра Самойленка.

Він додав, що всі "бачили, якою була агонія окупантів перед виходом із Бучі та Ірпеня, або ж як росіяни "звільняли" Маріуполь, повністю зруйнувавши 400-тисячне місто".

Самойленко додав, що для Херсона такий варіант звільнення є неприйнятним, це розуміють президент, головнокомандувач ЗСУ і міністр оборони.

"Що стосується виїзду через Крим, то я вважаю: якщо людина рятує своє життя та свою родину, то нехай їде. На моє переконання, з моральної точки зору ми не маємо право їх засуджувати. Як я не засуджую жодну людину, яка лишається і чекає звільнення", - сказав голова Херсонської облради.

Він додав, що головне - зберегти максимальну кількість херсонців і полегшити роботу ЗСУ.

Нагадаємо, окупанти на Херсонщині потерпають від ЗСУ, вони не вилазять із окопів, старіють від страху і в кожному бачать коригувальника.