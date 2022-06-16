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Перехоплення СБУ: Російські окупанти на Херсонщині потерпають від ЗСУ

Загарбники налякані і виснажені.

Перехоплення СБУ: Російські окупанти на Херсонщині потерпають від ЗСУ
Фото: пресцентр СБУ

Окупанти на Херсонщині потерпають від ЗСУ, вони не вилазять із окопів, старіють від страху і в кожному бачать коригувальника.

Про це свідчить нове перехоплення, яке СБУ опублікувала на своєму офіційному Telegram-каналі.

«Приехал к пацанам на передок, так они как деды стали, постарели. У них кукушка едет. За местных – никто не уверен: кто они такие, что они делают. Может они ночью е*ашатся с нами, а днем они – мирные люди. Никому нельзя доверять. Идет бабка с пирожками, а ночью она может быть полковником, корректировщиком артиллерии», – розповідає один окупант іншому.

Цікаво, що на поради «колеги» про те, як треба воювати з українцями, один із загарбників видає порцію пропагандистках штампів та зрештою іронічно радить тому «подзвонити Володьці» Путіну.

Як видно із перехоплення, шансів просунутися на півдні України у ворога немає: "У них там такие позиции… Чтобы ты понимал, у нас даже летчики боятся летать!" – скаржиться один із російських солдатів.

"Наші захисники готові зробити так, щоб російські загарбники не тільки літати, а й ходити боялися на нашій землі!" – резюмує спецслужба в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що лише один з десяти російських загарбників готовий до прямого зіткнення з українськими воїнами.

Перед тим, окупанти скаржилися своїм дружинам, що живуть в окопах як бомжі.

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