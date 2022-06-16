Резніков: десятки тисяч українців загинули після повномасштабного вторгнення Росії

Міністр сподівається, що це число – менше 100 000.

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що після початку повномасштабного вторгнення Росії загинули десятки тисяч українців.

У інтервʼю CNN він сказав, що не буде називати точні цифри, але "сподівається", що кількість загиблих – менше 100 000.

Міністр додав, що деякі закордонні партнери вірили, що Україна паде за три доби, і саме через це не зразу дали необхідне озброєння.

За словами голови фракції "Слуга народу", очільника перемовної групи з росіянами Давида Арахамії, на Донбасі щодня гинуть від 200 до 500 українських військових.

Президент Володимир Зеленський раніше говорив, що щоденно число втрат наших захисників – до ста людей.

Кількість загиблих цивільних зараз порахувати неможливо, оскільки на тимчасово окупованих територіях росіяни ховають їх у братських могилах і спалюють.