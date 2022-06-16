ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
Бійці ТРО Полтави посадили ворожий дрон
Бійці ТРО Полтави посадили ворожий дрон
​"Втекли трохи не до того лісу": окупанти гублять своїх людей, а поранені не отримують належного лікування, - розвідка
​"Втекли трохи не до того лісу": окупанти гублять своїх людей, а поранені не отримують належного лікування, - розвідка
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
​На Заході допускають три сценарії розвитку війни РФ проти України, – CNN
​На Заході допускають три сценарії розвитку війни РФ проти України, – CNN
Українська авіація завдала трьох ударів по окупантах на Херсонщині
Українська авіація завдала трьох ударів по окупантах на Херсонщині
Киянин з Протасового Яру. Памʼяті Романа Ратушного
Киянин з Протасового Яру. Памʼяті Романа Ратушного
Бастіон НАТО. Як Польща готується до можливої російської агресії
Бастіон НАТО. Як Польща готується до можливої російської агресії
ГоловнаСуспільствоВійна

Резніков: десятки тисяч українців загинули після повномасштабного вторгнення Росії

Міністр сподівається, що це число – менше 100 000. 

Резніков: десятки тисяч українців загинули після повномасштабного вторгнення Росії
Фото: Макс Требухов

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що після початку повномасштабного вторгнення Росії загинули десятки тисяч українців.

У інтервʼю CNN він сказав, що не буде називати точні цифри, але "сподівається", що кількість загиблих – менше 100 000.

Міністр додав, що деякі закордонні партнери вірили, що Україна паде за три доби, і саме через це не зразу дали необхідне озброєння. 

За словами голови фракції "Слуга народу", очільника перемовної групи з росіянами Давида Арахамії, на Донбасі щодня гинуть від 200 до 500 українських військових. 

Президент Володимир Зеленський раніше говорив, що щоденно число втрат наших захисників – до ста людей.

Кількість загиблих цивільних зараз порахувати неможливо, оскільки на тимчасово окупованих територіях росіяни ховають їх у братських могилах і спалюють. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також