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Сотні мешканців Лисичанська сидять у підвалах без їжі і води, – ДСНС

Вся територія Луганщини – під прицільним вогнем російських військ.

Сотні мешканців Лисичанська сидять у підвалах без їжі і води, – ДСНС
Пожежа у Лисичанську в наслідок обстрілів 15 червня
Фото: ДСНС у Telegram

Минулої доби внаслідок обстрілів сталися значні руйнування у Сєвєродонецьку, Лисичанську, Вікторівці, Новоіванівці, Вовчоярівці, Нирковому та Гірському.

Про це повідомляє в Telegram ДСНС.

"Ворог продовжує тактику тотального знищення і вкотре завдав ударів по Лисичанську. У місті пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС виїжджали на ліквідацію пожеж, що сталися внаслідок обстрілів”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сотні мешканців міста сидять у підвалах без їжі та води. Рятувальники підвозять воду та продукти харчування до міста. Минулої доби до Лисичанська було доставлено гуманітарну допомогу та понад 30 тонн води.

Нагадаємо, учора ЗСУ відбили штурм російської армії в Тошківці Луганської області.

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