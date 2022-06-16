Головне за ніч. Четвер, 16 червня

Ракетні удари по Сумщині, Шольц, Макрон і Драгі в Києві, підсумки Рамштайну-3 та "Тихий аукціон".

З 24 лютого по 16 червня російська армія втратила у війні проти України орієнтовно 32 950 осіб, зокрема 200 – за минулу добу.

Танків у ворога поменшало за 15 червня на девʼять одиниць, а азагалом – на 1449, заявили в Генеральному штабі ЗСУ.

Генштаб також повідомляє, що ворог штурмує Сєвєродонецьк і населені пункти на двох напрямках.

На Донеччині противник веде бойові дії уздовж лінії зіткнення. Основні зусилля зосереджує на Бахмутському напрямку.

На Волинському та Поліському напрямках в одній з механізованих бригад Республіки Білорусь відпрацьовано розгортання пунктів прийому мобілізаційних ресурсів з практичним прийомом військовозобов’язаних. Про оперативну обстановку на інших напрямах – у нашій новині.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що ЗСУ вчора відбили штурм російської армії в Тошківці. Руйнувань у цьому населеному пункті більшає щодня, як і у Вікторівці, Вовчоярівці, Нирковому. У Гірському тільки за один день від обстрілів ворога пошкоджено 12 будинків.

"Колись ціллю росіян було взяття столиці України за три дні. Через майже чотири місяці вони мріють і не рахують жертв, аби тільки контролювати Сєвєродонецьк, де зі 100 тисяч жителів залишилося близько 10 тисяч. Місто є ключовою точкою в системі оборонної операції Луганської області", – наголосив Гайдай.

Учора ввечері російські військові обстріляли з гвинтокрилів місто Глухів у Сумській області. За попередньою інформацією, було зафіксовано три пуски ракет, є загиблі і поранені.

А близько п'ятої ранку росіяни завдали ракетного авіаудару по Краснопільській громаді Сумщини. Потім відкрили вогонь зі своєї території, били з мінометів. Усього зафіксовано 26 приходів.

Російські війська обстріляли місто Покровськ та селище Гришине Донецької області.

Двоє людей поранено, зруйновано та пошкоджено щонайменше 14 приватних житлових будинків та метеостанцію, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Окупанти вгатили у ферму, де загинуло майже три десятки тварин.

У Харкові ніч минула з тривогами та поодинокими обстрілами, по житлових кварталах Миколаєва ворог вдарив з "ураганів", йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, Полтавщині, Київщині та Житомирщині. Про ситуацію в інших областях - у новині.

На Харківщині зникли безвісти двоє громадян США, які воювали за Україну.

39-річний Олександр Дрюке із Таскалуси ( штат Алабама) та 27-річний Енді Хьюн з міста Гартселл (штат Алабама) останній раз виходили на зв’язок із рідними 8 червня і не повернулися з завдання у Харківській області. Їхні родини не виключають, що Олександр Дрюке та Енді Хьюн потрапили у полон до росіян.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еманнуель Макрон та премʼєр-міністр Італії Маріо Драгі сьогодні прибули до Києва.

"Буде донесено послання міцної солідарності", – повідомило журналістам джерело в італійському уряді.

Жоден з цих лідерів не був в Україні від початку повномасштабного вторгнення російської армії.

Візит відбувається напередодні засідання Єврокомісії, яка має ухвалити рекомендацію, чи надавати Україні статус кандидата в члени ЄС.

Учасники контактної групи з оборони України, до якої увійшли майже 50 країн, на зустрічі у форматі "Рамштайн-3" у Брюсселі заявили, що надаватимуть Україні військову допомогу в боротьбі проти агресії Росії так довго, як це буде необхідно.

"...Це були міністри з країн по всьому світу, не лише союзники по НАТО. Вони виявили дуже потужну готовність сконцентруватися та об’єднати зусилля, щоб ця боротьба отримала додаткові спроможності", – сказав на пресконференції за підсумками зустрічі міністр оборони США Ллойд Остін.

З початку війни США надали Україні безпекової допомоги на понад $5,6 млрд, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Понад тисячу українських військових вже пройшли навчання на американській техніці. Більше всього - на гаубицях М777 та самохідних гаубицях М109, повідомив генерал армії США Марк Міллі.

Детальніше - в новині.

Унаслідок російської агресії в Україні зруйновано або пошкоджено 116 тисяч житлових будинків загальною площею 14 млн кв. м, у яких мешкали близько 3,5 млн громадян.

Нагадаємо, Кабінет міністрів створив спеціальну комісію, яка буде займатися аудитом збитків, завданих військовою агресією Росії. Порядок реєстрації руйнувань та пошкоджень будинків українців внаслідок бойових дій спрощено.

Головою Незалежної медійної ради обрано журналіста, головного редактора видання "Детектор медіа" Отара Довженка. Термін повноважень голови НМР – два роки.

Незалежна медійна рада - громадський моніторинговий та консультативний орган, який розглядає спірні ситуації щодо недотримання медійного законодавства, міжнародних стандартів висвітлення інформації у медіа, порушень норм журналістської етики, а також надає рекомендації органам влади та іншим зацікавленим задля вдосконалення ними регулювання у медійній сфері. Складається із 15 членів.

"Тихий аукціон", організований Фондом Сергія Притули разом з аукціонним домом "Дукат", зібрав 3 млн грн.

На благодійному аукціоні продали 10 картин сучасних українських художників - Олександра Ройтбурда, Павла Макова, Матвія Вайсберга, Якова Гніздовського, Кат Лісової, Олени Грозовської, Леся Подерв’янського, Владислава Шершевського, Олексія Сая. Усі виручені кошти підуть на закупівлю БПЛА "Валькірія" для ЗСУ.

Сподіваємося, хороших новини ставатиме все більше.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!