“Тихий аукціон” українських художників зібрав 3 млн грн для ЗСУ

“Тихий аукціон”, організований Фондом Сергія Притули разом з аукціонним домом “Дукат”, зібрав 3 млн грн. Про це повідомила співвласниця “Дукату”, художниця Олена Грозовська.

На благодійному аукціоні продали 10 картин сучасних українських художників (Олександра Ройтбурда, Павла Макова, Матвія Вайсберга, Якова Гніздовського, Кат Лісової, Олени Грозовської, Леся Подерв’янського, Владислава Шершевського, Олексія Сая). Усі виручені кошти підуть на закупівлю БПЛА «Валькірія» для ЗСУ.

«Зараз найважчі часи для нашої країни, зараз ми вже пройшли перші тижні війни і зараз починається втомленість, починає не вистачати зброї, не вистачати терпіння і дуже важливо зараз, як я думаю, зараз всім сконсолідуватись хто як може. Ми усі, арт-спільнота, також намагаємось консолідуватись хто як може. Проходить не лише наш, проходить багато аукціонів, але ми також щасливі, що долучились до цього. Ми підібрали 10 робіт, які дійсно дуже класні роботи. Переважно це сучасні українські художники, достатньо знані художники, які є, можна сказати, одними з найкращих художників, які зараз в Україні є. І так чи інакше, всі ці роботи є дотичними до ситуації. Вони, можливо, прямо чи опосередковано, але якось відносять до тої ситуації, яка зараз є в країні», - розповів засновник аукціонного дому «Дукат» Леонід Комський.

“Тихий аукціон” — альтернативна модель проведення відкритих торгів, запропонована «Дукатом» у 2015 році. Особливістю аукціону є те, що він проходить без ліцитатора і триває кілька днів, протягом яких всі охочі можуть робити ставки на обрані лоти. Аукціон проходить як в реальному, так і у віртуальному просторі.

Нагадаємо, це вже другий благодійний аукціон, проведений Фондом Сергія Притули спільно з “Дукатом”. На попередньому організатори продали картину Марії Приймаченко за рекордні $500 тис.