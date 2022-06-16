В Україні створять онлайн-реєстр об'єктів архітектурної та археологічної спадщини

Мінкультури також працює над оцифруванням музейного фонду країни.

В Україні створять онлайн-реєстр усіх об'єктів архітектурної та археологічної спадщини.

Про це повідомила заступник Міністра культури та інформаційної політики Анастасія Бондар.

Реєстр взаємодіятиме з іншими значними реєстрами, що відповідають за відновлення та виключають корупційні схеми.

МКІП також працює зараз над оцифруванням музейного фонду України.

“Нині в Україні понад 12 мільйонів музейних цінностей. Найголовніша проблематика полягає в тому, що всі облікові картки музеїв зберігаються у самих музеях у паперовому вигляді”, – йдеться у повідомленні.

За словами Бондар, створення єдиного реєстру електронного обліку музейних фондів дозволить швидко орієнтуватися у кількості, переліку та стані всіх об'єктів у всіх музеях. “Таким чином, це дозволить не лише контролювати та моніторити стан культурної спадщини в Україні, а й повернути експонати, які викрала Росія”, – сказала заступниця Міністра.

У результаті створення цифрової платформи управління національною спадщиною Україна матиме:

100% задекларованих об'єктів нерухомої культурної спадщини;

реєстр на 100% доступний для онлайн-інтеграції з E-Construction;

реєстр на 100% доступний для громадян;

на 100% прозорі процеси;

100% адміністративних послуг, доступних онлайн;

реєстр на 100% інтероперабельний з іншими державними реєстрами.

Зазначимо, станом на 15 червня Міністерство культури зафіксовано понад 380 випадків руйнування або пошкодження російськими окупантами пам’яток культурної спадщини на території України.