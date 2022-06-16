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Швейцарська перформерка Ізагус Тауш продемонструвала на на Art Basel сукню з протигазів із очима Путіна

Перформанс «Чорнобильська наречена» виконала українка з Вінниці Олеся Лесна.

Швейцарська перформерка Ізагус Тауш продемонструвала на на Art Basel сукню з протигазів із очима Путіна
Олеся Лесна та Ізагус Тауш
Фото: theartnewspaper (David Owens)

Швейцарсько-французька художниця, екодизайнерка та перформерка Ізагус Тауш представила на Месеплац, на відкритті ярмарку Art Basel перформанс «Чорнобильська наречена». Про це повідомила The Art Newspaper.

Біженка з Вінниці Олеся Лесна, якій надала притулок художниця, вийшла у червоній сукні, зробленій з протигазів із “очима Путіна”, вирізаними з портретів президента РФ. У руках вона тримала прапор України з кривавими відбитками рук.

Через кілька хвилин після початку перформансу до виконавиці підійшов охоронець і попросив її піти з Месеплац, де проходила інсталяція іншого художника Лоуренса Вайнера. «Якщо художникам не можна робити перформансм тут, у так званій Мецці сучасного мистецтва, то де ж можна?» — коментує Лесна. 

Прес-секретар художниці каже, що зараз вона веде перемовини щодо санкціонованої версії перформансу.

«Чорнобильська наречена» - це серія перформансів Тауш, яку художниця розпочала ще до повномасштабного вторгнення Росії. Перформанси з цієї серії проходили у різних містах Європи та США.

Нагадаємо, дві російські галереї, Fragment й Osnova, відмовились від участі в арт’ярмарку Liste Art Fair Basel, щоб віддати свої місця українським галереям. Замість них у ярмарці беруть участь The Naked Room і Voloshyn Gallery.

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