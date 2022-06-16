Швейцарсько-французька художниця, екодизайнерка та перформерка Ізагус Тауш представила на Месеплац, на відкритті ярмарку Art Basel перформанс «Чорнобильська наречена». Про це повідомила The Art Newspaper.

Біженка з Вінниці Олеся Лесна, якій надала притулок художниця, вийшла у червоній сукні, зробленій з протигазів із “очима Путіна”, вирізаними з портретів президента РФ. У руках вона тримала прапор України з кривавими відбитками рук.

Через кілька хвилин після початку перформансу до виконавиці підійшов охоронець і попросив її піти з Месеплац, де проходила інсталяція іншого художника Лоуренса Вайнера. «Якщо художникам не можна робити перформансм тут, у так званій Мецці сучасного мистецтва, то де ж можна?» — коментує Лесна.

Прес-секретар художниці каже, що зараз вона веде перемовини щодо санкціонованої версії перформансу.

«Чорнобильська наречена» - це серія перформансів Тауш, яку художниця розпочала ще до повномасштабного вторгнення Росії. Перформанси з цієї серії проходили у різних містах Європи та США.

Нагадаємо, дві російські галереї, Fragment й Osnova, відмовились від участі в арт’ярмарку Liste Art Fair Basel, щоб віддати свої місця українським галереям. Замість них у ярмарці беруть участь The Naked Room і Voloshyn Gallery.