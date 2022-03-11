Українські галереї The Naked Room і Voloshyn Gallery візьмуть участь в Liste Art Fair Basel безкоштовно, замість російських

Дві російські галереї, Fragment й Osnova, відмовились від участі в арт’ярмарку Liste Art Fair Basel, щоб віддати свої місця українським галереям. Про це повідомляє Artnet News.

Liste Art Fair Basel запланований на 13-19 червня, Україну на ньому представлятимуть The Naked Room і Voloshyn Gallery. Їм не доведеться платити за участь у ярмарку. Крім того, ряд східноєвропейських галерей транспортують для них роботи за свій рахунок.

«Ми високо цінуємо рішення російських галерей Fragment і Osnova вийти з цьогорічного Liste Art Fair Basel на користь українських галерей і художників. Цим рішенням вони посилають сильну та сміливу заяву солідарності з Україною, і обидві галереї продовжують залишатися важливою частиною спільноти Liste», – заявила Джоанна Камм, директорка Liste.

Камм також зазначив, що жодна інша галерея-учасниця не планує показувати російських художників. Повний список учасників буде оголошено 23 березня.

Liste також приєднався до групи східноєвропейських галерей, які закликали всіх експонентів ярмарку зробити пожертви неурядовим організаціям, що надають гуманітарну та правову допомогу біженцям з України.

Інші мистецькі ярмарки в Європі, включаючи Art Basel, Art Brussels, Miart у Мілані та Spark у Відні, також заявили, що не будуть приймати російські галереї - жодна російська галерея не подала заявку на участь у них. Українські галереї там також не будуть представлені.

«Art Basel найрішучіше засуджує військове вторгнення в Україну та солідарний з народом України», – йдеться в заяві представника ярмарку для Artnet News. «Art Basel не має партнерських угод з російськими компаніями, а також ми не плануємо представляти російські галереї на наших майбутніх виставках».

«Art Basel не вірить у дискримінацію за національною ознакою, і ми не видавали такої директиви нашим галереям», – продовжив речник. «Ми усвідомлюємо, що переважна більшість людей, які діють на російській артсцені, різко виступають проти нинішнього режиму в Росії та вторгнення, і ми вважаємо, що зараз як ніколи важливо забезпечити платформу для цих голосів інакомислення».

Ярмарок Spark, який триватиме з 24 по 27 березня, заявив, що не відхиляє жодних російських галерей і що на ярмарку також не очікуються роботи українських художників, додавши, що «культурний бойкот – це не відповідь». «Мистецтво – це спосіб підтримувати діалог, ми не повинні відсікати російських художників. Оскільки без діалогу немає простору для дипломатії», – сказав речник Spark.

«Ми хочемо передати повідомлення, що ярмарки, за визначенням, є місцями зустрічей, які об’єднують, тому ми повинні бути промоутерами миру. Для нас сьогодні мир має надзвичайне значення», – сказав речник ярмарку Miart, який триватиме з 1 по 3 квітня.

Нагадаємо, раніше Амстердамський і Британський ермітажі розірвали зв'язки з Російським.