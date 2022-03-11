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Амстердамський і Британський ермітажі розірвали зв'язки з російським музеєм

Рішення пов'язане із вторгненням РФ в Україну.

Амстердамський і Британський ермітажі розірвали зв'язки з російським музеєм

Британський Фонд Ермітажу припиняє співпрацю з російським Державним Ермітажем. Про це повідомляє ARTnews. 

Фонд створили у 2003 році як благодійну організацію для підтримки російського музею, його президентом з 2015 року є генеральний директор Ермітажу Михайло Піотровський.

«Ми глибоко шоковані подіями в Україні, ми негайно призупинили всю нашу діяльність та скасували всі заплановані заходи. Наші думки і молитви з народом України,» - йдеться в заяві інституції.

Раніше цього тижня про розірвання зв'язків з Росією оголосив Амстердамський Ермітаж - музей російського мистецтва в Амстердамі, який зібрав свою колекцію у співпраці з Державним Ермітажем у Санкт-Петербурзі.

Інституція зазначила, що намагалась залишатися політично нейтральною, але «напад Росії на Україну означає, що про нейтралітет більше не може йтися». Керівництво прийняло рішення припинити 30-річну співпрацю між двома музеями, але сподівається, що одного дня звʼязки можуть бути відновлені, якщо відбудуться «зміни в Росії».

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