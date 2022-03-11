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Найбільший банк США JPMorgan припиняє роботу в Росії

За словами експертів, повне припинення банківських операцій у країні може зайняти понад рік. 

Найбільший банк США JPMorgan припиняє роботу в Росії

Найбільший банк США JPMorgan припиняє роботу в Росії та завершує свої зобов’язання. Про це пише Bloomberg з посиланням на офіційну заяву банку.

 "Відповідно до директив урядів усього світу, ми активно згортаєм російський бізнес і не починатимемо жодного нового бізнесу в Росії. Поточна діяльність обмежена, зокрема допомогою клієнтам у вирішенні та закритті вже існуючих зобов’язань, управлінням ризиками пов'язаними з Росією, роллю зберігача для наших клієнтів," - йдеться у заяві.

Прямий вплив JPMorgan на Росію невеликий. Країна не входить до 20 компаній з найбільшими ризиками за межами США. За словами експертів, припинення банківських операцій у країні може зайняти понад рік. Тим не менш, JPMorgan став другим гігантом з Волл-Стріт, який оголосив про вихід з російського ринку. 

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