За словами експертів, повне припинення банківських операцій у країні може зайняти понад рік.

Найбільший банк США JPMorgan припиняє роботу в Росії та завершує свої зобов’язання. Про це пише Bloomberg з посиланням на офіційну заяву банку.

"Відповідно до директив урядів усього світу, ми активно згортаєм російський бізнес і не починатимемо жодного нового бізнесу в Росії. Поточна діяльність обмежена, зокрема допомогою клієнтам у вирішенні та закритті вже існуючих зобов’язань, управлінням ризиками пов'язаними з Росією, роллю зберігача для наших клієнтів," - йдеться у заяві.

Прямий вплив JPMorgan на Росію невеликий. Країна не входить до 20 компаній з найбільшими ризиками за межами США. За словами експертів, припинення банківських операцій у країні може зайняти понад рік. Тим не менш, JPMorgan став другим гігантом з Волл-Стріт, який оголосив про вихід з російського ринку.