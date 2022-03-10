Евакуація підприємств: як зберегти свій бізнес за допомогою держави

Уже зараз ми бачимо найпоширеніші питання бізнесу про алгоритм дій для «економічної евакуації». Поки офіційні документи прописуються, зібрав ключові відповіді .

Станом на 10 березня вже подано понад 200 заявок від підприємств харчової, деревообробної, медичної, текстильної, хімічної, паливної, машинобудівної та інших галузей. Деякі навіть уже активно готуються до переїзду.

Два дні тому Кабмін запустив програму евакуації приватних підприємств з гарячих точок країни у західні області. Ця програма покликана зберегти стратегічно важливі виробництва та робочі місця до повної перемоги України.

Хто може скористатися

Будь-яке підприємство, яке розташоване в зоні ризику та активних бойових дій. Учасником може бути не лише велике виробництво, а й маленькі бізнеси з 10-20 людьми у штаті. У першу чергу допомогу держави для вимушеного релокейту отримають стратегічно важливі підприємства та підприємства, які виробляють товари першої необхідності (хліб та інша їжа, питна вода, одяг та інше) для забезпечення потреб цивільного населення, військових і бійців тероборони.

Як оформити заявку на евакуацію

Власник або менеджер підприємства, яке не може працювати через військові дії, але хоче та може продовжувати роботу в іншому місці, може заповнити анкету з інформацією про підприємство – де розташоване, що виробляє, скільки працівників і членів сімей бажає перевезти, які приміщення, виробничі та логістичні ресурси потрібні для повноцінної роботи. За перші години публікації посилання вже активно збираються заявки, навіть з найгарячіших точок країни на кшталт Харкова.

Як відбувається розгляд і задоволення заявок

Усі заявки збирають у таблиці й опрацьовують представники Міністерства економіки, аби визначити відповідність підприємства критеріям пріоритетності. З усіма бізнесами, які подадуть заявку на евакуацію, обов’язково зв’яжуться.

Як відбувається перевезення бізнесу

Після підтвердження заявки й уточнення всіх деталей організаційна група з Міністерством економіки та відповідною військово-цивільною адміністрацією в західних областях України знаходять приміщення, які відповідають потребам для розгортання відповідного підприємства. Після погодження параметрів місця з підприємством держава допомагає перевезти обладнання та працівників на нове місце. Для цього планують задіяти і державні, і приватні логістичні компанії. Кожне перевезення супроводжує відповідальний депутат або місцевий депутат-мажоритарник.

Я дуже розраховую, що інформація в бізнес-колах буде ширитися швидко. Зі свого боку керівництво та члени податкового комітету Верховної Ради максимально підтримують ініціативу та роблять усе, аби програма стала реальним робочим інструментом і допомогла зберегти українські підприємства, підтримати українську економіку та наблизити перемогу України над рашистським загарбником.