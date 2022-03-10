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Mitsubishi Electric, Nintendo, Sony, Epson, Deere та ще низка компаній ідуть з російського ринку (оновлено)

Про припинення своєї діяльності в РФ оголосив японський бренд одягу Uniqlo, який раніше заперечував таку можливість.

Mitsubishi Electric, Nintendo, Sony, Epson, Deere та ще низка компаній ідуть з російського ринку (оновлено)
Фото: dyvys.info

Низка великих компаній оголосили сьогодні, що припиняють роботу в РФ та Білорусі через агресію проти України та санкції, які США, ЄС, Японія та інші країни наклали на країну-агресора та її союзника. 

Зокрема, свою продукцію в РФ і Білорусь припинили постачати:
– японська компанія з виробництва електроніки та електричного обладнання Mitsubishi Electric, яка продавала кондиціонери, побутову техніку та устаткування промислової автоматизації. Також компанія направить через Управління верховного комісара ООН у справах біженців 1 млн євро допомоги Україні;
– японська компанія Epson, яка виробляє принтери, сканери й іншу електроніку;
– найбільший світовий виробник сільгосптехніки Deere;
– виробник взуття Skechers. Компанія виділить 0,5 млн дол. гуманітарної допомоги для організацій, що працюють в Україні, та розглядає можливість передати взуття та шкарпетки для українських біженців;
– виробник взуття Crocs, Inc. Компанія зробить пожертву на користь ЮНІСЕФ для надання гуманітарної допомоги дітям і сім'ям переміщених осіб;
– японські компанії Nintendo та Sony, виробники ігрових консолей і програмного забезпечення.

Американський виробник будівельної та гірничовидобувної техніки Caterpillar оголосив про зупинку своїх заводів у Росії. 

Також про припинення своєї діяльності в РФ оголосив японський бренд одягу Uniqlo. Холдингова компанія Fast Retailing, до якої належить Uniqlo, заявила, що на її позицію вплинуло загострення війни в Україні. Минулого тижня після заяви президента компанії Тадасі Янаї про те, що Fast Retailing не буде йти з російського ринку, бо «одяг – це життєва необхідність», в соціальних мережах стартувала кампанія бойкоту Uniqlo.

Оновлено. Американська продовольча компанія Mars, яка випускає батончики Mars, Snickers, Milky Way, Twix та M&M’s, харчування для тварин Pedigree, соус Uncle Ben’s, заявила про припинення інвестицій в Росію через агресію против України. Про це повідомляє Ліга з посиланням на гендиректора Mars Гранта Ріда.

"З початку вторгнення ми припинили будь-яку активність у соціальних мережах в Росії та Білорусі, а також вирішили призупинити всю рекламу. Крім того, ми призупинили нові інвестиції в Росії", – йдеться у заяві Гранта Ріда.

Нагадаємо, сьогодні компанія Google припинила платежі з Російської Федерації, через що російські користувачі не зможуть купувати програми або продовжувати підписку на вже придбані.

Сьогодні МЗС назвало компанії, які залишилися на російському ринку.

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