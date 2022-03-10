Росія розглядає можливість підриву складів аміаку на Харківщині для звинувачення в цьому ЗСУ

Росія розглядає можливість підриву складів з аміаком у Харківській області, щоб звинуватити в цьому ЗСУ.

Про цю провокацію попередили в Telegram Служби безпеки України.

"За нашими даними, проробляються варіанти вчинення й інших провокацій. Але, нешановні окупанти, що б ви не вигадували, вам ніхто не повірить – ні українці, ні весь цивілізований світ, ні навіть свої ж співвітчизники", – йдеться в повідомленні.

СБУ додала, що міноборони країни-окупанта поширює фейки, зокрема про те, що в обстріляному вчора Росією пологовому будинку Маріуполя не було цивільних, а також про те, що в Україні є біологічна зброя і бойові кажани. Дезінформація розповсюджується для звинувачення України.