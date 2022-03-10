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Росія розглядає можливість підриву складів аміаку на Харківщині для звинувачення в цьому ЗСУ

Є й інші сценарії провокацій. 

Росія розглядає можливість підриву складів аміаку на Харківщині для звинувачення в цьому ЗСУ
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Росія розглядає можливість підриву складів з аміаком у Харківській області, щоб звинуватити в цьому ЗСУ.

Про цю провокацію попередили в Telegram Служби безпеки України. 

"За нашими даними, проробляються варіанти вчинення й інших провокацій. Але, нешановні окупанти, що б ви не вигадували, вам ніхто не повірить – ні українці, ні весь цивілізований світ, ні навіть свої ж співвітчизники", – йдеться в повідомленні.

СБУ додала, що міноборони країни-окупанта поширює фейки, зокрема про те, що в обстріляному вчора Росією пологовому будинку Маріуполя не було цивільних, а також про те, що в Україні є біологічна зброя і бойові кажани. Дезінформація розповсюджується для звинувачення України. 

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