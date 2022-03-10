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Російський суд присудив 5 кримськотатарським активістам позбавлення волі від 15 до 19 років

Основними доказами сторони обвинувачення стали свідчення прихованих свідків, записи прослуховування і те, що у 2003 році Верховний суд Росії визнав "Хізб ут-Тахрір" терористичною організацією.

Російський суд присудив 5 кримськотатарським активістам позбавлення волі від 15 до 19 років
Фото: "Кримська солідарність"

Південний окружний військовий суд засудив активістів "Кримської солідарності" до термінів від 15 до 19 років позбавлення волі "за участь у діяльності терористичної організації та підготовку до насильницького захоплення влади". 

Про це повідомляє "Кримська солідарність".

Активістів заарештували у справі "другої Сімферопольської групи" "Хізб ут-Тахрір".

Держобвинувачення в судових дебатах заявило, що попри відмову підсудних визнати свою вину, вони "неодноразово висловлювали невдоволення політикою та спецслужбами Російської держави, їхня провина була доведена в судовому процесі".

Серед основних доказів, на підставі яких 5 кримських активістів засудили до позбавлення волі, - свідчення прихованих свідків, записи прослуховування і те, що у 2003 році Верховний суд Росії визнав "Хізб ут-Тахрір" терористичною організацією.

Правозахисникові Різі Ізетову присудили 19 років за ґратами, з яких п'ять років – у в'язниці, решта – у колонії суворого режиму.

Кореспондент "Граней.ру" та "Кримської солідарності" Ремзі Бекіров отримав аналогічний термін.

Кримськотатарського активіста Раїма Айвазова суд засудив до 17 років позбавлення волі. П'ять років чоловік проведе у в'язниці, решту - в колонії. Суд також наклав на активіста обмеження волі на рік і шість місяців.

Шабанов Умеров та Фарход Базаров отримали покарання терміном 18 і 15 років позбавлення волі відповідно. 

Загалом 25 кримськотатарських громадських активістів звинувачують у причетності до ісламської політичної партії "Хізб ут-Тахрір". 

На тимчасово окупованому Росією півострові за подібними звинуваченнями заарештували, засудили або відправили під слідство понад 80 осіб. Щороку кількість таких справ збільшується.

Нагадаємо, 9 лютого в окупованому Криму відбулися обшуки у кримських татар. За попередніми даними, силовики затримали чотирьох активістів, котрі раніше відвідували судові процеси у "справах кримських мусульман".

14 лютого суд у Ростові-на-Дону залишив активістів Олега Федорова та Ернеста Ібрагімова під вартою до 28 травня.

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