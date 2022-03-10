Кабмін подав до РНБО список російських пропагандистів, до яких застосують санкції: зокрема Ернста і Скабєєвої

Кабінет Міністрів України погодив запропонований Міністерством культури перелік російських пропагандистів, щодо яких планують застосувати санкції. Список уже передали до РНБО.

Обмежувальні заходи пропонують застосувати безстроково, повідомив міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко.

Після накладення санкцій Україна планує звернутися з цим списком до ЄС, щоб і інші країни застосували аналогічні заходи.

У переліку, зокрема, гендиректор ВГТРК Олег Добродєєв, гендиректор "Первого канала" Костянтин Ернст, гендиректор ТОВ "Акцепт" Володимир Тюлін, гендиректор "Газпром – медиа холдинг" Олександр Жаров, телеведуча Тінатін Канделакі, голова ради директорів "Известий" і президент видавничого дому News Media Арам Габрелямов, Дмитро Кісельов, головний редактор Служби інформації НТВ Тетяна Міткова, головред "Раші тудей" Маргарита Симоньян, телеведуча Ольга Скабєєва, ведучий Володимир Соловйов.

Серед юридичних осіб бан чекає на акціонерне товариство "Первый канал", Федеральне державне унітарне підприємство "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (канал РТР), Федеральне державне унітарне підприємство "Международное информационное агентство и радио «Россия сегодня»", АТ "Газпром-медиа холдинг", Відкрите акціонерне товариство «Телекомпания НТВ», АТ «Телекомпания НТВ», ВАТ "Телерадіокомпанія Збройних сил Російської Федерації «ЗВЕЗДА»", ТОВ "Акцепт" (телевізійний канал Рен ТВ), ТОВ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕКЛАМНЫЙ АЛЬЯНС", ТОВ "иви.ру", ТОВ "НТВ ПЛЮС".

"Списки насправді будуть ширші – виділив найбільш токсичних", – зазначив міністр культури Ткаченко.

Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив, що Україна знайде всю власність російських пропагандистів і докладе всіх зусиль, щоб її конфіскували скрізь. Після цього їх мають притягнути до відповідальності за співучасть у воєнних злочинах.