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У КМДА пояснили, як соціально незахищені кияни можуть отримати продуктові набори

За номером 1551 заявки на набори не приймають. 

У КМДА пояснили, як соціально незахищені кияни можуть отримати продуктові набори
Фото: EPA/UPG

Соціально незахищені кияни можуть отримати продуктові набори після звернення до місцевих територіальних центрів соціального обслуговування.

Йдеться про людей з інвалідністю та родини, в яких виховуються неповнолітні з інвалідністю, про самотніх киян похилого віку, паліативних хворих і людей, чий дохід не перевищує двох прожиткових мінімумів. Про це повідомили в КМДА. 

"Якщо ви належите до однієї з цих категорій осіб, то можете звернутися до територіальних центрів соціального обслуговування із заявкою про допомогу", – зазначили в адміністрації.

Зробити це можна за такими адресами і номерами:

  • Київський міський територіальний центр соціального обслуговування, вул. Котельникова, 32/11 – 0444509166
  • Голосіївський район, вул. Л. Толстого, 25/2 – 0442350040
  • Дарницький район, вул. Вербицького, 9-І – 0445624730
  • Деснянський район, вул. Будищанська, 4 – 0445337251
  • Дніпровський район, вул. Курнатовського, 7-А – 0445120035
  • Оболонський район, вул. Озерна, 18-А – 0444140941
  • Печерський район, вул. Бойчука (Кіквідзе), 11-А – 0667330730
  • Подільський район, вул. Братська, 15/9 – 0444250512
  • Святошинський район, вул. Жмеринська, 22-А – 0444059275
  • Солом’янський район, б-р В. Гавела, 83-А – 0444977327
  • Шевченківський район, вул. Сальського, 11-А – 0444670014

"Наголошуємо, що 15-51 НЕ приймає заявки на продуктові набори. Наразі в будинкових чатах і районних групах у соцмережах почали поширювати некоректну інформацію про можливість замовлення продуктових наборів через контактний центр 1551. Через велику кількість дзвінків робота контактного центру фактично заблокована і установа не може виконувати свої прямі функції. Якщо вам не вдалося додзвонитися до територіального центру, то повідомити про це можна у 15-51. Окрім того, в умовах воєнного стану міська влада закликає киян гуртуватися і за можливості допомагати тим, хто поруч!" – додали в КМДА. 

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