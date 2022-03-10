У КМДА пояснили, як соціально незахищені кияни можуть отримати продуктові набори

Соціально незахищені кияни можуть отримати продуктові набори після звернення до місцевих територіальних центрів соціального обслуговування.
Йдеться про людей з інвалідністю та родини, в яких виховуються неповнолітні з інвалідністю, про самотніх киян похилого віку, паліативних хворих і людей, чий дохід не перевищує двох прожиткових мінімумів. Про це повідомили в КМДА.
"Якщо ви належите до однієї з цих категорій осіб, то можете звернутися до територіальних центрів соціального обслуговування із заявкою про допомогу", – зазначили в адміністрації.
Зробити це можна за такими адресами і номерами:
- Київський міський територіальний центр соціального обслуговування, вул. Котельникова, 32/11 – 0444509166
- Голосіївський район, вул. Л. Толстого, 25/2 – 0442350040
- Дарницький район, вул. Вербицького, 9-І – 0445624730
- Деснянський район, вул. Будищанська, 4 – 0445337251
- Дніпровський район, вул. Курнатовського, 7-А – 0445120035
- Оболонський район, вул. Озерна, 18-А – 0444140941
- Печерський район, вул. Бойчука (Кіквідзе), 11-А – 0667330730
- Подільський район, вул. Братська, 15/9 – 0444250512
- Святошинський район, вул. Жмеринська, 22-А – 0444059275
- Солом’янський район, б-р В. Гавела, 83-А – 0444977327
- Шевченківський район, вул. Сальського, 11-А – 0444670014
"Наголошуємо, що 15-51 НЕ приймає заявки на продуктові набори. Наразі в будинкових чатах і районних групах у соцмережах почали поширювати некоректну інформацію про можливість замовлення продуктових наборів через контактний центр 1551. Через велику кількість дзвінків робота контактного центру фактично заблокована і установа не може виконувати свої прямі функції. Якщо вам не вдалося додзвонитися до територіального центру, то повідомити про це можна у 15-51. Окрім того, в умовах воєнного стану міська влада закликає киян гуртуватися і за можливості допомагати тим, хто поруч!" – додали в КМДА.