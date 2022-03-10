Минулої доби українська армія завдала щонайменше семи потужних ударів, – Арестович

Упродовж 9 березня українська армія завдала щонайменше семи потужних ударів по позиціях ворога, знищено двох російських командирів полків. Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович, пише "Інтерфакс-Україна".

"Було завдано щонайменше 7 потужних ударів на напрямках Бровари, Ізюм, Миколаїв. На напрямках Нікополь і Кривий Ріг ворог висунув батальйонно-тактичні групи, які було знищено на марші. Наші війська під Харковом узяли Дергачі, перервавши комунікації між Північною групою військ і тими, хто перебував у районі Ізюма", – сказав Арестович.

Він додав, що військово-політичне керівництво країни в курсі гуманітарної ситуації. Він зауважив, що поліпшення гуманітарної ситуації безпосередньо пов'язане з успіхами української армії.

Нагадаємо, Росія не дає гуманітарного коридору до Маріуполя, де через дії ворожих військ утворилась гуманітарна катастрофа. Війська окупанта не тільки заважають доставляти гумдопомогу, а й перешкоджають евакуації. Сьогодні вранці вони знову відновили авіаудари по житлових кварталах міста, також пошкоджено будівлю університету.