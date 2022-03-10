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Третина Харкова внаслідок обстрілу окупантів залишилася без газу

Обласний центр уночі обстріляли 29 разів.

Третина Харкова внаслідок обстрілу окупантів залишилася без газу

Збройні сили України обороняють Харків, ідуть у контрнаступ на багатьох напрямках в області. Водночас ворог обстріляв уночі обласний центр 29 разів, третина міста залишилася без газу через пошкодження газопроводу.

Про це заявив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Так, за минулу добу російські окупаційні війська здійснили в області щонайменше 74 артилерійські і мінометні обстріли.

Зокрема, ворог стріляв з реактивних систем залпового вогню по районах Олексіївки, П’ятихаток, Бєлгородського шосе, Холодної Гори, Дергачів, Чугуєва, Північної та Південної Салтівки, району ст. метро “Академіка Барабашова” і центру Харкова.

Сам Харків обстріляли вночі 29 разів. Згідно з інформацією Штабу оборони міста, активність ворожої авіації по місту не спостерігалася, бомбометання не здійснювалися.

Через застосування противником системи залпового вогню “Смерч” пошкоджено житлові будинки на вулиці Пушкінська. А також пошкоджено купол найбільшого у Харкові ТРЦ – "Нікольського", з подальшим обвалом всередині. На місці події працюють співробітники ДСНС.

“Близько 5-ї ранку унаслідок обстрілу противником Північної Салтівки окупант пошкодив газогін – 30% мешканців міста залишилися без газу, на місці обстрілів утворилася пожежа газу, яка триває досі. Рятувальники посилено працюють на місці події”, – зазначив голова ОДА.

Нагадаємо, внаслідок ворожого обстрілу села на Харківщині загинули двоє дітей і двоє жінок.

Ворожі війська продовжують бомбардувати у регіоні об’єкти критичної інфраструктури та житло мирного населення. 

За добу 8 березня було зафіксовано декілька влучань в обленерго, де розташовані основні підстанції, спроби пошкодження ТЕЦ-5. Через наслідки бомбардувань з одного будинку в Харкові евакуювали 150 людей, з іншого — близько 200. 

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