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Головнокомандувач ЗСУ оприлюднив відео ювелірного знищення техніки Росії на Київщині

Запис було зроблено 8 березня в районі Бородянки. 

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний оприлюднив відео знищення українськими захисниками російських танків у Київській області.

Українська артилерія вдарила по танкам у районі Бородянки, написав він у Facebook.

"Ювелірна робота нашої артилерії по ворожих танкам у районі н.п. Бородянка", – зауважив він.

Судячи з дати відео, воно було зняте 8 березня.

Бородянка – смт у Бучанськом районі, розташоване за 53 кілометри від Києва. 1 березня Росія вдарила по ньому ракетами. У наступні дні ворожі війська захопили там психоневрологічний диспансер і вели звідти артилерійський вогонь. Також вони не дозволяли постачати гуманітарну допомогу населенню. 

Саме з напрямку Бородянки війська РФ хотіли дістатися до Києва, але їхня техніка там була заблокована. 

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