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Рятувальники показали, як знешкоджували авіаційну бомбу в Чернігові

9 березня підрозділи ДСНС виконали 22 заявки на розмінування.

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій показали, як рятувальники виймають детонатор з авіаційної бомби в Чернігові.

Відео опубліковано на сторінці ДСНС у фейсбуці.

"9 березня розрахунками групи піротехнічних робіт та підводного розмінування ДСНС здійснювались роботи по виконанню 22 заявок щодо розмінування, які надійшли від мешканців міста", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС також показали фото наслідків бомбардування.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Раніше впродовж дня 9 березня підрозділи ДСНС у Миколаєві вивезли з житлових районів 14 боєприпасів.

Нагадаємо, 5 березня російський літак Су-34, який бомбардував житлові квартали Чернігова, збили Збройні сили України. Екіпаж катапультувався – штурман загинув, а льотчика взяли в полон. Він розповів, що окупантам свідомо дали наказ атакувати населення некерованими бомбами.

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