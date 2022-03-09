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З житлових районів Миколаєва за день вивезли 14 боєприпасів, - ДСНС

Серед них - фугасні авіабомби, касетні бойові елементи, артснаряди, мінометні міни. 

З житлових районів Миколаєва за день вивезли 14 боєприпасів, - ДСНС
Фото: ДСНС України

Упродовж дня 9 березня підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаєві вивезли з житлових районів 14 боєприпасів.

Про це повідомили на Facebook-сторінці ДСНС України.

"Серед них: 3 фугасні авіабомби (ФАБ-250), касетні бойові елементи, артснаряди, мінометні міни. Працювали у житлових секторах в Інгульському районі, мкр Тернівка та Соляні", - повідомили рятувальники.

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Наразі місцеві підрозділи ДСНС отримали 402 звернення щодо можливого виявлення небезпечних предметів. Поки що опрацювали 48 звернень.

"Якщо помітили предмет, схожий на боєприпас, у жодному разі його не чіпайте, а дочекайтесь піротехніків, які кваліфікують та вилучать ВНП", - наголосили в ДСНС.

Нагадаємо, на Миколаївщині під обстрілами в понеділок, 7 березня, загинули чотири мирні людини. На території області виникло 11 пожеж, і 8 з них – у житловому секторі.

Того ж дня Миколаїв відбив дві атаки окупантів, 8 захисників загинули під час ранкового обстрілу.

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