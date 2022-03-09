Радник голови ОП наголосив, що до удару по пологовому будинку в Маріуполі це були "квіточки".

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович відреагував на авіаудар Росії по дитячій лікарні та пологовому будинку в Маріуполі. Він наголосив, що тепер на окупантів чекає ще більш серйозна відсіч від Збройних сил України.

Арестович закликав ЗМІ донести цю інформацію до кожного українського солдата.

Радник голови ОП також записав звернення і до російської армії: "Так ось. До удару по пологовому будинку в Маріуполі це були "квіточки". Зараз, тварюки, почнеться зовсім інша війна!" - сказав Арестович.

Нагадаємо, сьогодні, 9 березня, російські окупанти завдали артудару по пологовому будинку №2 у Маріуполі. За інформацією начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, знищено приміщення пологового, а також лікарні, дитячого відділення і терапії.

Згодом очільник ДонОВА повідомив, що загиблих після атаки на пологовий будинок в Маріуполі немає. Наразі відомо про 17 постраждалих серед персоналу і породіль.

З аступник міського голови Сергій Орлов повідомив, що за два тижні війни в Маріуполі загинули 1170 мешканців, 47 сьогодні поховали в братській могилі.

Президент Володимир Зеленський вкотре закликав Європу закрити небо над Україною. Перша леді України Олена Зеленська також відреагувала на бомбардування Росією полового будинку та дитячої лікарні в Маріуполі. Вона закликала закрити небо і наголосила, що російські ворожі літаки вже відкрито знищують мирне населення.